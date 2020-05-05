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فن

في عيد ميلاد أديل .. 10 صور قبل وبعد خسارتها 30 كيلو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:24 م
أديل
أديل
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شروق ابراهيم
يصادف اليوم الخامس من شهر مايو عيد ميلاد النجمة العالمية أديل التي تستقبل عامها الـ 32 بشكل مختلف عما بدت عليه لسنوات طويلة بعد فقدانها ما يقارب 30 كيلو من وزنها رغم تأكيدها لسنوات ان جسدها السمين لا يضايقها او يسبب لها ازعاج. 

ولكي تخسر اديل هذا الوزن ،احتاجت المغنية البريطانية إلى ثلاث مدربين شخصيين متخصصين يساعدوها في اتباع هذا النظام الغذائي الصارم، وممارسة الرياضة معه.

تأتي تلك الخطوة بعد مرور فترة قصيرة على انتهاء أديل من إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه شهر أبريل الماضي.

وقررت أديل مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.

في عيد ميلاد أديل .. 10 صور قبل وبعد خسارتها 30 كيلو
في عيد ميلاد أديل .. 10 صور قبل وبعد خسارتها 30 كيلو
في عيد ميلاد أديل .. 10 صور قبل وبعد خسارتها 30 كيلو
في عيد ميلاد أديل .. 10 صور قبل وبعد خسارتها 30 كيلو
في عيد ميلاد أديل .. 10 صور قبل وبعد خسارتها 30 كيلو
في عيد ميلاد أديل .. 10 صور قبل وبعد خسارتها 30 كيلو
في عيد ميلاد أديل .. 10 صور قبل وبعد خسارتها 30 كيلو
في عيد ميلاد أديل .. 10 صور قبل وبعد خسارتها 30 كيلو
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