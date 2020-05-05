AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير التموين : مد صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:38 م
وزير التموين
وزير التموين
Advertisements
محمد صبيح
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته اليوم للجهات المختصة لمد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلًا من إنتهاء صرفها يوم ٢٠ من كل شهر.

يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على قيام كافة المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر وذلك من خلال محال بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توريد محصول القمح حتى الآن، وذلك في اجتماع مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي مصيلحي أن معدل توريد القمح هذا العام هو الاعلى منذ عدة سنوات سابقة، حيث تم حتى الآن توريد مليون وربع المليون طن، مُشيرا إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 120 ألف طن.

وأوضح وزير التموين أن وزارة المالية أتاحت حتى الآن 5.2 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين الذين يوردون محاصيلهم من القمح، حيث يتم دفع المستحقات للجهات المُسوقة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ووجه الوزير الشكر لمحافظ البنك المركزى الذى وافق على استثناء الشركات العاملة فى مجال تسويق القمح من حدود السحب والإيداع المُعلنة، كما تم ايضًا استثناء التجار الذين يتم التعامل معهم.

كما توجه الوزير بالشكر لكل العاملين فى لجان استلام القمح، والذين يستكملون عملهم يوميًا بعد الإفطار حتى الحادية عشرة مساء، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين فى هذه اللجان والمترددين على أماكن استلام القمح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التموين تفرض إجراءات وقائية على البدالين وجمعيتي وأصحاب المخابز

توريد 12 ألفًا و384 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

غذائية البحر الأحمر: بدء استلام مقررات تموين ونقاط خبز شهر مايو

الأعلى منذ سنوات..رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين موقف توريد القمح

الحكومة تعتمد 5.2 مليار جنيه لتوريد القمح من الفلاحين

مليون وربع طن قمح تم توريدها حتى الآن بمعدل هو الأعلى في السنوات السابقة

ترشيحاتنا

5 أسباب وراء عدم رد رامز جلال على فبركة رامز مجنون رسمي

وزير المالية: الحكومة تتجه لترشيد النفقات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

الكاف يوافق على طلب اتحاد الكرة بشأن حسم مصير الدوري الممتاز

تحذير .. إيطاليا تواجه موجة ثانية لوباء كورونا أشد فتكا وأكبر في عدد الوفيات

شاهد.. صورة نادرة من حفل زفاف ياسمين صبري الأول

احذري.. خطأ شائع تقع فيه الكثيرات عند الاغتسال والطهارة من الحيض في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموتوسيكل .. ميار الغيطي تتألق بإطلالة كاجوال

حساء البجعة السوداء.. أحدث وأغرب تقاليع الصينيين في الأكل.. اعرف الحكاية

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة