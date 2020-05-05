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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:57 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي الدولة
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كتب محمد الغزاوى
واصلت الأجهزة التتفيذية بكافة الأحياء أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة و الحفاظ على المستوى النظافى لمنع نشر العدوى وذلك بالتوازى مع أعمال التطهير والتعقيم التى تتم بكافة الأنحاء لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات وأعمال النظافة فى كافة أنحاء المحافظة ، ورفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات والتخلص الأمن من النفايات
ووجه محافظ بورسعيد  بضرورة مواصلة أعمال النظافة ليلا ونهارا و الدفع بالمزيد من العمالة وتقسيم العمل لدوريات ، بالإضافة إلى العمل وفق خطة شاملة  تتضمن الارتقاء بمستوى النظافة بكافة أحياء المحافظة ،وأكد  على التنسيق التام بين جميع الجهات فى أعمال التطهير والتعقيم والنظافة واستغلال أوقات الحظر للقيام بحملات النظافة والتطهير ، مشددا على منع أى تراكمات للقمامة وسرعة التخلص الآمن منها ، وضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة وشكاوى المواطنين .

كماتواصل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال إزالة التعديات والمخالفات على أراضى وممتكات الدولة طبقا لتعليمات اللواء عادل الغضبان ، و تطبيق العقوبات على المخالفين فى إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أراضى الدولة ومنع التعديات واستغلال المخالفين فى كافة المحافظات.
محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة
محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة
محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة
محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة
محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة
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