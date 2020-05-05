محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة

واصلت الأجهزة التتفيذية بكافة الأحياء أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة و الحفاظ على المستوى النظافى لمنع نشر العدوى وذلك بالتوازى مع أعمال التطهير والتعقيم التى تتم بكافة الأنحاء لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد .





جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات وأعمال النظافة فى كافة أنحاء المحافظة ، ورفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات والتخلص الأمن من النفايات

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة مواصلة أعمال النظافة ليلا ونهارا و الدفع بالمزيد من العمالة وتقسيم العمل لدوريات ، بالإضافة إلى العمل وفق خطة شاملة تتضمن الارتقاء بمستوى النظافة بكافة أحياء المحافظة ،وأكد على التنسيق التام بين جميع الجهات فى أعمال التطهير والتعقيم والنظافة واستغلال أوقات الحظر للقيام بحملات النظافة والتطهير ، مشددا على منع أى تراكمات للقمامة وسرعة التخلص الآمن منها ، وضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة وشكاوى المواطنين .



