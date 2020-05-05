AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعامل بعدم احترام .. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد رفضه التجديد لـ الأهلي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:11 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني


قال طه إسماعيل عضو لجنة التخطط بالنادي الأهلي سابقا، إن أحمد فتحي الظهير الأيمن المنضم حديثا من القلعة الحمراء إلى بيراميدز بعد رفض الأخير تمديد تعاقده تعامل بعدم احترام مع جماهير الأهلي.



وأكد إسماعيل في تصريحات على "أون تايم سبورت"، أن مماطلة فتحي للأهلي قبل رفض التجديد سوء سلوك، مشيرا إلى أن الأهلي كان عليه سحب عرضه بعد تأجيل اللاعب حضوره الجلسة.


وأضاف أنه لو كان رئيسا للجنة لما عرض أكثر من 10 ملايين جنيه على أحمد فتحي.


وشدد على أن فتحي خسر جماهير الأهلي وانقطعت علاقته بهم، بسبب تصرفه غير المحترم - على حد وصفه-.


وعلى الجانب الآخر قال إسماعيل، إن حسام حسن يعد من أبرز المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية خاصة أن لديه إصرار داخلي كبير لتسجيل الأهداف. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتعويض رحيل فتحي.. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال للأهلي

آراء الجماهير في رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.. فيديو

الغندور ينتقد تراجع نادي بيراميدز عن ضم أحمد فتحي.. فيديو

كلها مهينة.. 4 حلول أمام أحمد فتحي بعد مقلب الأهلي

أحمد حسن يكشف موقفه من إمكانية تجديد أحمد فتحي للأهلي ويوجه نصيحة لـ عاشور

خاص لـ صدى البلد.. تعليق ناري من حفيظ دراجي على أزمة أحمد فتحي مع الأهلي

ترشيحاتنا

جدول كامل.. تعرف على موعد صرف مرتبك بشهر مايو بعد تبكير المواعيد

ساقطات بشقته في نهار رمضان.. راقصة تفضح حسن شاكوش

هنرجع لبلدنا .. شاهد.. المصريين بمطار الكويت قبل صعودهم الطائرة

علي جمعة: سيدنا يوسف دفن في نهر النيل لهذا السبب

شاهد.. صورة نادرة من حفل زفاف ياسمين صبري الأول

لماذا أهل القرى أقل السكان إصابة بـ فيروس كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما تأثير فيروس كورونا على صحة الأمعاء؟.. تفاصيل

ناعمة وجذابة.. 5 صور تكشف عن تغير ملامح أديل فى عيد ميلادها

بتكاليف بسيطة .. وصفة طبيعية لـ تبييض الأسنان