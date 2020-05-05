تعامل بعدم احترام .. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد رفضه التجديد لـ الأهلي





قال طه إسماعيل عضو لجنة التخطط بالنادي الأهلي سابقا، إن أحمد فتحي الظهير الأيمن المنضم حديثا من القلعة الحمراء إلى بيراميدز بعد رفض الأخير تمديد تعاقده تعامل بعدم احترام مع جماهير الأهلي.









وأكد إسماعيل في تصريحات على "أون تايم سبورت"، أن مماطلة فتحي للأهلي قبل رفض التجديد سوء سلوك، مشيرا إلى أن الأهلي كان عليه سحب عرضه بعد تأجيل اللاعب حضوره الجلسة.





وأضاف أنه لو كان رئيسا للجنة لما عرض أكثر من 10 ملايين جنيه على أحمد فتحي.





وشدد على أن فتحي خسر جماهير الأهلي وانقطعت علاقته بهم، بسبب تصرفه غير المحترم - على حد وصفه-.





وعلى الجانب الآخر قال إسماعيل، إن حسام حسن يعد من أبرز المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية خاصة أن لديه إصرار داخلي كبير لتسجيل الأهداف.



