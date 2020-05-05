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أخبار العالم

أول تعليق من بريطانيا حول الهجوم السيبراني على مؤسسات مكافحة كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:11 م
بريطانيا
بريطانيا
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شيماء مصطفى
أدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الهجوم السيبراني الذي استهدف المؤسسات العاملة في التصدي لفيروس كورونا المستجد بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة.


وانتقد راب، المتسللين من الدول الذين يستهدفون المؤسسات الضالعة في مكافحة "كوفيد-19"، مؤكدا أن المجرمين والدول المعادية يحاولون الاستفادة من أزمة كورونا من أجل أهدافهم الخبيثة.


ولفت إلى أن الحكومة أصدرت نصائح عاجلة لمساعدة الشركات والهيئات على حماية نفسها.


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، كشفتا اليوم الثلاثاء، عن هجوم سيبراني يستهدف المؤسسات العاملة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.


ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت أجهزة الأمن الأمريكية والبريطانية، إن هجوما "سيبراني" من الدول المنافسة تم ضد الجامعات وشركات الأدوية ومنظمات الرعاية الصحية الأخرى المشاركة في التصدي لفيروس كورونا.


وأوضحت الأجهزة في بيان، أن المختبرات التي تجري أبحاثًا على لقاحات COVID-19 تم استهدافها أيضا.


ولم يذكر البيان المشترك، الدول التي تقف وراء الهجمات، لكن من المتوقع أن بريطانيا وأمريكا تعنيان إيران وروسيا والصين.


وحسب "سكاي نيوز"، طالب أجهزة الأمن العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية ومراكز الأبحاث بتغيير أي كلمات مرور، وكتابة أخرى لا يمكن تخمينها.
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