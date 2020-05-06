سكان شارع الحسيني حدائق حلوان يشكون من استمرار قطع مياه الشرب

شكا المواطن أحمد صبرى السيد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار قطع المياه الشرب بشارع الحسينى تقسيم النصر للسيارات حدائق حلوان التابعة لمحافظة القاهرة.

ويقول فى رسالته : رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360