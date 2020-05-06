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والدة الشهيد أبانوب بطل حادث بئر العبد: "بقى عندى شهيد وأنا استاهل"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:20 ص
الشهيد أبانوب
الشهيد أبانوب
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عبد الخالق صلاح
علقت والدة الشهيد أبانوب، شهيد حادث بئر العبد، على الحادث الذى وقع في سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من جنود القوات المسلحة، قائلة:"اشكر ربنا أن ابني بقي شهيد، هو راح السما بقي شهيد واستاهل أني يكون لي شهيد".

وأضافت والدة أبانوب، أثناء لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز:"يوم الحادث في الصباح تناولنا الإفطار وشعرت أن هناك نورا في وجهه وسألته فأخبرني بأنه قام بحلاقة ذقنه، فقلت أنت كل مرة بتعمل كده لكن النهاردة".

وتابعت والدة الشهيد أبانوب:"وفي كل مرة كنت أبكي وقت رحيله ولكن في ذلك اليوم لم أبكي، وكنت فرحانة وأنا بتكلم معاه". 

فيما قال داوود شقيق الشهيد أبانوب، إنه تواصل معه وأخبره أنه سيكون في مداهمة أمنية، وطلبت منه أن يطئمننا عليه من وقت لأخر، وطلب مني عدم إخبار أي شخص بخصوص خروجه في تلك المداهمة الأمنية حتي لا يقلق عليه أحد من أفرد الأسرة.

وتابع داوود وهو مجهشًا في البكاء:" أنا على قوة الاحتياط، وإذا أذن لي وزير الدفاع بالذهاب إلى سيناء سأذهب على الفور ولن أتردد".
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