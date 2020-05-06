AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نجيب ساويرس لمتابع: نفسي مسدودة بعمل رياضة من الزهق والحبسة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:42 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
Advertisements
محمد بدران
وجّه أحد متابعى رجل الأعمال نجيب ساويرس سؤلًا له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


قال المتابع له: "‏‎‏‎بشمهندس أكيد تخنت شوية وبقي في كرش" ليرد عليه ساويرس قائلًا: "‏‏لا الحمد لله بعمل رياضةً من الزهق والحبسة.. ونفسى مسدودة".


يذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، قال إنه سيتم تجديد قرار حظر الحركة للمواطنين الخميس المقبل، ليتم تنفيذه اعتبارًا من يوم الجمعة ولمدة أسبوعين، ليستمر خلال آخر أسبوعين في رمضان.

وأكد «سعد»، في مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الآن مع لميس الحديدي، أنه لا يتوقع تغييرًا في عدد ساعات حظر التجوال، أو أيٍ من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، مضيفًا: «ربما نضيف في القرار الجديد أشياءً تتعلق بعودة الحركة في الفنادق طبقًا للمعايير التي أعلنت سابقًا».

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه على المواطن مساعدة الحكومة في تخفيف الإجراءات التقيدية عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، مؤكدًا أنه لو حدثت زيادة كبيرة في الإصابات قد لا يتخذ مجلس الوزراء قرارًا برفع الحظر بعد عيد الفطر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذا السبب .. نجيب ساويرس ينصح الشعب المصري بالمهرجانات .. شاهد

ليه مش اليوم كله.. نجيب ساويرس يعلق على قرار مجلس الوزراء بغلق المقاهي والمطاعم

بعد انعزاله بالمنزل بسبب كورونا.. ساويرس: هموت من الزهق

بعد تدوينته المثيرة للجدل.. صلاح عبدالله يطالب نجيب ساويرس بمراجعة كلامه

نجيب ساويرس يصلي من أجل العالم: ربنا يزيل تلك الغمةً

فوائد الاعتكاف.. رسالة أمل لـ نجيب ساويرس على تويتر

ترشيحاتنا

النيابة العامة تأمر بتشريح جثمان المتهم شادي حبش لبيان أسباب وفاته داخل محبسه بطرة

لاكتشاف الإصابة بالفيروس القاتل في ثوان.. خاصية جديدة فى الصين بديلة لتحاليل كورونا

خطأ فادح في برنامج خلي بالك من فيفي خلال حلقة حسن الرداد

وحشتني مصر وأهلها الطيبين .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للشعب المصري

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك برشيد

أخبار النادي الأهلي.. رحيل 10 لاعبين.. وصفقة جاكسون موليكا مهددة بالفشل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 100 عام.. عجوز مسلم يجمع مليون جنيه لمصابي كورونا في رمضان

سيارات فاخرة بتصميم تيسلا سايبرتراك.. صور

ننشر الصور الأولى لاندلاع حريق ميت نما بشبرا الخيمة