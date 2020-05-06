الملعب كان واحشني.. أحمد عيد ينشر قصته مع التدريب عبر إنستجرام

نشر اللاعب أحمد عيد عبد الملك لاعب وادى دجلة السابق، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، في أثناء التدريب، ويتحدث عن مهامه كمدرب.





وعلق أحمد عيد على الصورة: "‫التدريب ده حاجة ممتعة أما بطلت كورة كنت حاسس ان الملعب هيوحشني ومفيش حاجة هتعوضه لكن الوضع اختلف لما بقيت مدرب الموضوع ممتع لأقصى درجة".





وأضاف: "فعلًا وحشني الملعب جدًا و انت بتحاول تنفذ فكرك وطريقتك، ومش كل لاعب كبير بيبقى مدرب كبير ، والعكس بردو ممكن حد ملعبش كورة ، يبقي رقم واحد في التدريب‬ ".





وكانت الجونة هي آخر محطات أحمد عيد عبد الملك الموسم الماضي بعد رحلة طويلة في الملاعب مع الزمالك وأهلي بنغازي الليبي وحرس الحدود.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.



