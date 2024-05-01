الدكتورة أماني عوض عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط بقرار جمهوري

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات ، بتعيين الدكتورة اماني محمد عبدالعزيز عوض، عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط.

الجدير بالذكر أن الدكتورة امانى محمد عبدالعزيز عوض، كانت تشغل منصب استاذ تكنولوجيا التعليم وقائم بعمل عميد كلية التربية جامعة دمياط ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فترتين مشرف علي قسم علم النفس التربوي والصحة النفسية ومحكم باللجنة الدائمة للترقية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية حاليا.

كما كانت تشغل منصب مدير مشروع التعليم الالكترونى بالجامعة سابقا مدير مركز انتاج المقررات الإلكترونية سابقا مدير وحدة التعليم الالكترونى بجامعة دمياط ومدير وحدة التعليم الالكترونى بكلية التربية سابقا وقائم بعمل رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية سابقا ووكيلة قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة الملك سعود سابقا.