"صحة دمياط" تُعلن خطة القوافل الطبية لشهر مايو 2024

تحت رعاية منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة،

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر مايو القادم والتى تستهدف (٧) قرى بمراكز كفر سعد و كفر البطيخ والزرقا وفارسكور وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمجان ..



والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، والفحص بالأشعة و السونار.

وفيما يلي بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل :