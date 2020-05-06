AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نموذج وطني.. محمد رمضان يدعم جيش مصر الأبيض بـ ماسكات وقفازات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:03 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
سعيد فراج
نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصيراً عبر صفحته على "فيسبوك"، به تقرير إخباري، حول زيارته صباح اليوم لمستشفيات العزل الطبي، لتقديم مساعدات طبية لجيش مصر الأبيض، من الأطباء والممرضين، لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وفي الفيديو، قال محمد رمضان، إن الأطباء هم الأحق لأنهم يعانون ويتعرضون لخطورة أكبر، وأن هذا أقل واجب تجاه بلده وأطبائها، معلقًا: «زي ما الجيش بيحارب الإرهاب، في دكاترة بتحارب خطر كبير زي الإرهاب وهو الكورونا». 

وأوضح محمد رمضان، أنه تقصى عن المستشفيات التي تعاني من عجز في الماسكات الخاصة بالحماية الطبية والقفازات وباقي أدوات الحماية من الفيروسات، فوجد أن مستشفى العجوزة والشيخ زايد بالدويقة، يحتاجان لهذه الإعانات الطبية.

,أكد أن أي شيء يشعر بضرورة توفيره؛ لن يتأخر عنه، لأن هذا واجب وطني تجاهه وليس خدمة. 

وعلق محمد رمضان، على تلك الخطوة، عبر ، قائلًا: «أقل واجب تجاه بلدي .. شكرًا لكل العاملين في القطاع الطبي على وقوفهم في الصفوف الأمامية لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد». 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاجل | 10 ملايين جنيه للتأمين على أطباء وفرق تمريض كورونا

مبادرة جديدة لحماية الجيش الأبيض وعلاج المصابين.. تفاصيل

شاهد.. شكر من نوع خاص لجيش مصر الأبيض من الكينج محمد منير

برلماني: على الدولة اعتبار ضحايا كورونا من الأطقم الطبية شهداء

مجلس جامعة الأزهر يشكر شيخ الأزهر وجيش مصر الأبيض

خليكم في بيوتكم.. عميد طب كفر الشيخ يوجه رسالة شكر لجيش مصر الأبيض.. صور

ترشيحاتنا

بعد أكثر من 3 ساعات.. السيطرة على حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم.. فيديو

أخبار الفن | ابن هشام سليم يظهر بعد التحول الجنسي.. القبض على شقيق حسين الجسمي.. أحمد سعد يستعد للزواج

انفجار ضخم في العاصمة الليبية طرابلس

أحمد موسى يفتح النار على صفاء الهاشم.. ويعرض صورها مع أردوغان

أخبار الرياضة.. فايلر يستقر على رحيل 10 لاعبين من الأهلي أبرزهم صالح جمعة ووليد أزارو.. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد انتقاله لـ بيراميدز

أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد تجاوز عدد إصابات كورونا 7000 حالة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعبة التحمل.. كيف يتم إجراء مسحة تحليل فيروس كورونا؟

حيلة ذكية.. فائدة مذهلة لوضع فص ثوم في الأذن

عمره 100 عام.. عجوز مسلم يجمع مليون جنيه لمصابي كورونا في رمضان