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فن

البرنس الحلقة 10 .. محمد رمضان يخرج من المستشفى .. تفاصيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل البرنس بتطورات أبرزها تذهب نورا إلى المستشفى لتطمئن على رضوان، إلا أنها تجده غادر المستشفى هو وابنته، ليعود رضوان إلى المنزل ويسترجع ذكرياته.

ويطلب الأسطى جلال من رضوان فتح الورشة إلا أن رضوان يرفض لحين معرفة المسؤول عن الحادث.

وتواجه"إنعام الجريتلى" فتحى وتستنكر قتله لزوجة وابن رضوان، ليؤكد لها أنه سيقتل رضوان وابنته مريم، لتهدده بالإبلاغ عنه.

يزور فتحى وياسر شقيقهما رضوان، فى محاولة منهما لإظهار الاطمئنان عليه، ويسألهما رضوان: "أنتم اللى بعتم العربية النقل عشان تخبط العربية"، لينكرا فى الحال.

أيضا ذهبت نورا وعلا إلى رضوان للاطمئنان عليه.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، ونور اللبنانية، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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