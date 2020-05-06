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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..عادات تعرضك للاختراق.. تسريبات جديدة عن ساعة آبل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:43 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

يمثل سلوك العديد من المستخدمين فيما يتعلق بكلمات سر المواقع التى يستخدمونها أحيانا خطرا كبيرا على بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم على شبكة الإنترنت، حيث من الممكن أن يستخدموا كلمات سر ضعيفة أو يقوموا بتكرارها أكثر من مرة. 

أصدرت شركة Mozilla تحديثا على محرك البحث Firefox Mozilla وهو Firefox 76 وذلك لتشغيل  Windows وmacOS وLinux وأندرويد وغيرها، ويأتي هذا الإصدار الجديد مصحوبا بإصلاحات أخطاء وميزات جديدة وتصحيحات أمان.

ظهرت تسريبات جديد لساعة آبل الذكية القادمة، Apple Watch Series 6، والتى ستصدرها الشركة في فصل الخريف القادم، حيث من المحتمل أن تطلقها الشركة بالتزامن مع هواتف آيفون القادمة  iPhone 12 والتى ستصدر في شهر أكتوبر . 

قال موقع تويتر إنه يجري اختبار إرسال المستخدمين رسالة فورية عند الرد على تغريدات باستخدام لغة هجومية أو مسيئة على المغردين الآخرين، في محاولة لحفظ حقوق المستخدمين للتعبير عن آرائهم. 

قالت شركة آبل إنها ستعقد مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC للعام الحالى 2020 على الإنترنت مجانا، حيث سيبدأ المؤتمر من يوم 22 يونيو القادم، وسيكون على من يريد الحضور أونلاين الدخول على تطبيق المطورين أو مشاهدته على الموقع. 

ظهرت تسريبات جديدة لهاتفين من الفئة المتوسطة لشركة هواوى الصينية، هما هاتف Huawei Y5p  و Huawei Y6p ، حيث كانت هواوى قد أعلنت عن إطلاق نسخة جديدة من هاتف P30 Pro  بخدمات جوجل خلال الأسابيع القليلة القادمة. 

قال أشهر منصة تدوين في العالم، موقع  Tumblr،  إنه سيقوم بمسح ملايين التدوينات العنصرية بعد قيامه بتحديث سياسته، وذلك بعدما لاحظت الموقع  ازديادا كبيرا في محتويات متعلقة بخطاب الكراهية والعنصرية. 

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