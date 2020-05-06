أخبار العلوم والتكنولوجيا..عادات تعرضك للاختراق.. تسريبات جديدة عن ساعة آبل

يمثل سلوك العديد من المستخدمين فيما يتعلق بكلمات سر المواقع التى يستخدمونها أحيانا خطرا كبيرا على بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم على شبكة الإنترنت، حيث من الممكن أن يستخدموا كلمات سر ضعيفة أو يقوموا بتكرارها أكثر من مرة.
ظهرت تسريبات جديد لساعة آبل الذكية القادمة، Apple Watch Series 6، والتى ستصدرها الشركة في فصل الخريف القادم، حيث من المحتمل أن تطلقها الشركة بالتزامن مع هواتف آيفون القادمة iPhone 12 والتى ستصدر في شهر أكتوبر .
قالت شركة آبل إنها ستعقد مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC للعام الحالى 2020 على الإنترنت مجانا، حيث سيبدأ المؤتمر من يوم 22 يونيو القادم، وسيكون على من يريد الحضور أونلاين الدخول على تطبيق المطورين أو مشاهدته على الموقع.
ظهرت تسريبات جديدة لهاتفين من الفئة المتوسطة لشركة هواوى الصينية، هما هاتف Huawei Y5p و Huawei Y6p ، حيث كانت هواوى قد أعلنت عن إطلاق نسخة جديدة من هاتف P30 Pro بخدمات جوجل خلال الأسابيع القليلة القادمة.