أخبار العلوم والتكنولوجيا..عادات تعرضك للاختراق.. تسريبات جديدة عن ساعة آبل

يمثل سلوك العديد من المستخدمين فيما يتعلق بكلمات سر المواقع التى يستخدمونها أحيانا خطرا كبيرا على بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم على شبكة الإنترنت، حيث من الممكن أن يستخدموا كلمات سر ضعيفة أو يقوموا بتكرارها أكثر من مرة.



