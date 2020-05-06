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تكنولوجيا

تحديث جديد من موزيلا لمحرك Firefox يحمي المستخدمين من الاختراق

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:25 ص
حديث جديد من موزيلا
حديث جديد من موزيلا لمحرك Firefox
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ندى على
أصدرت شركة Mozilla تحديثا على محرك البحث Firefox Mozilla وهو Firefox 76 وذلك لتشغيل  Windows وmacOS وLinux وأندرويد وغيرها، ويأتي هذا الإصدار الجديد مصحوبا بإصلاحات أخطاء وميزات جديدة وتصحيحات أمان.

وبحسب موقع ZDNet فإن أهم ما في إصدار Firefox 76 هو مجموعة من الميزات الجديدة التي تمت إضافتها إلى مدير كلمات المرور الموجود في قائمة الضبط في  Firefox، والمعروف أيضًا باسم Firefox Lockwise . 

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ويعتبر هذا الإصدار الحديث من موزيلا وهو  Firefox 76، نقلة نوعية كبيرة حيث سيقوم بتنبيه المستخدمين فورا عند محاولة اختراقهم وسرقة بياناتهم الشخصية، وذلك إذا حاول أحد اختراق كلمة السر الموجودة في Firefox Lockwise. 

وقالت شركة موزيلا إنها أضافت هذه الميزة بناء على طلب من مستخدمى محرك البحث Firefox فايرفوكس، حيث  اشتكى مستخدمو Firefox من اختراقهم، وسهولة سرقة بياناتهم. 

وأشارت الى انه عند استخدام التحديث الجديد من موزيلا  فسيكون من الصعب جدا على مخترقي البيانات الدخول إلى كلمات سر المستخدمين، حيث سيكون على الهاكرز معرفة بيانات اعتماد نظام التشغيل الخاص بالمستخدم، وهو أمر صعب للغاية .

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