تحافظ على خصوصيتك.. أفضل 3 محركات بحث بديلة لجوجل كروم

تعتبر محركات البحث واحدة من صناديق أسرار المستخدمين ليس فقط لأننا نقوم بالحث عليها عن كل شئ، ولكن لأنها تحفظ كلمات سر المواقع التى ندخل عليها، وإذا كان محرك البحث الرئيسي الذى تستخدمه ليس جيدا كفاية، فأنت في خطر.





ويلجأ الكثير من مستخدمى الإنترنت إلى حفظ كلمات سر بعض المواقع التى يدخلون عليها على محركات البحث وبالأخص محرك البحث Chrome، وذلك لتفادي نسيانها.









وذكرت صحيفة USA Today الأمريكية أن هناك العديد من محركات البحث الجيدة التى يمكن استخدامها والاعتماد عليها بغض النظر عن محرك البحث الأشهر Chrome جوجل كروم، والذى زادت معه المشكلات المتعلقة بالخصوصية.





1- DuckDuckGo





ويعتبر محرك البحث DuckDuckGo من أفضل المحركات المتعلقة بالخصوصية، ووصل تحميل محرك البحثDuckDuckGo إلى 20 مليون تحميل في 2019، فيما وصل عدد تحميله الآن من قبل المستخدمين إلى أكثر من 100 ألف تحميل في اليوم الواحد.





وكان جاك دوروسي، المؤسسس والمدير التنفيذى لموقع تويتر، قد قال إنه يحب أن يستخدم محرك DuckDuckGo ، وإنه أصبح محرك البحث الرئيسي بالنسبة له منذ فترة الآن وهذا التطبيق أفضل كثيرا من التطيقات الأخرى مثل جوجل.





1- Opera





ويعتبر محرك البحث Opera يحتوى على خصائص عديدة ومتنوعة منها أن نسخته الجديدة Reborn 3 منها أنه يربطك مباشرة ببعض التطبيقات مثل فيسبوك و ماسنجر، كما أنه يمكنك من رؤية سجل البحث أو الصفحات المتعلقة ببحثك، ويعتبر Opera محرك يحتوى على نسبة أمان عالية، كما أنه به VPN مجانية وهى شبكة افتراضية خاصة. ويتمتع المحرك بعدة خصائص أخرى حيث أن المحرك له محرك آخر مخصوص للهواتف ويتميز بأنه سريع في عملية البحث كما انه أكثر سهولة من المحركات الأخرى التى يتم استخدامها على الهواتف.





3- Firefox





ومحرك Firefox هو ثانى أشهر محرك عالميا بعد Google Chrome، ويعتبر أفضل محرك بحث للباحثين عن الخصوصية حيث أثبت منذ عام 2014 أنه يعطى أهمية كبيرة لخصوصية المستخدمين.











