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تكنولوجيا

خطوات لإخفاء سجل بحثك على جوجل كروم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:01 ص
خطوات لإخفاء سجل
خطوات لإخفاء سجل بحثك على جوجل كروم
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ندى على
يحتاج بعض المستخدمين مزيدا من الخصوصية، في بعض الأحيان، عندما يقومون بالبحث عن أشياء على محركات البحث، ومنها محرك البحث جوجل كروم، لأسباب متعددة منها أن سجل البحث ربما يحتوى على معلومات مهمة خاصة بالعمل أو بيانات لا يريد لأحد رؤيتها، أو أنها قد تضع البعض في مواقف محرجة عند رؤيتها. 

ويبحث البعض عن الحيل التى تمكنهم من الحفاظ على سرية أو مسح  سجلات أو تواريخ البحث على المحركات حتى لا يراها أحد، ويبحثون عن كل الطرق الممكنة للحفاظ على سريتها.


ويعتبر محرك البحث العالمى الأشهر الذى يستخدمه غالبية مستخدمى شبكة الإنترنت، هو محرك البحث جوجل كروم،  ويحتل حتى الآن متصفح Google Chrome جوجل كروم المركز الأول كأكبر وأكثر متصفح يتم استخدامه في العالم، مهيمنا بنسبة 68.5 % .

ووفقا لجوجل فإنه من أجل القيام بمسح سجل البحث أو تاريخ البحث على جوجل كروم، يجب اتباع الخطوات الآتية: 

في حال مزامنة نوع من البيانات، سيؤدي حذف هذا النوع من البيانات من على جهاز الأندرويد إلى  حذفه من كل مكان تتم مزامنته فيه،  وستتم إزالة البيانات من على الأجهزة الأخرى وكذلك من على حساب جوجل.

- افتح تطبيق جوجل كروم من على هاتفك الأندرويد، أو الموقع إذا كنت تستخدم لابتوب أو جهاز كمبيوتر
- انقر على المزيد ثم على  الإعدادات 
- وضمن الإعدادات المتقدمة انقر على الخصوصية ثم محو بيانات التصفح 
- اختر نطاقا زمنيا، مثل آخر ساعة أو جميع الأوقات
- حدد أنواع المعلومات التي ترغب في إزالتها
- انقر على محو البيانات


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