مايكروسوفت تحول ويندوز Windows 10X لمنافسة Chrome

أكدت شركة مايكروسوفت Microsoft، أمس، أنها تعيد ترتيب أولويات تطوير Windows 10X للتركيز على الأجهزة العادية ذات الشاشة الواحدة، حيث كان الغرض من تغيير Windows ويندوز في الأصل أن يتم تشغيله على أجهزة جديدة ذات شاشات مزدوجة.





وبحسب موقع The Verge فإن مايكروسوفت تخطط Microsoft لتحويل نظام التشغيل إلى إطلاقه أولًا على أجهزة آمنة وقابلة للنقل على شكل كمبيوتر محمول.









وتتضمن التغييرات التي يتم إجراؤها على Windows 10X واجهة مبسطة وقائمة Start أو ابدأ المحدثة وتحسينات تعدد المهام وطريقة لتشغيل التطبيقات في حاوية خاصة للأداء والأمان في قلب 10X، ويتمثل الهدف العام لشركة Microsoft في إنشاء إصدار Windows مثبت عليه نظام مبسط وحديث.





ووضع هذا التبسيط أجهزة Windows 10X على مسار ينافس أجهزة Chromebook في النهاية، التي لطالما اعتبرت Microsoft تهديدًا كبيرًا في الشركات والمدارس.





وتُعد المنافسة على أنظمة التشغيل بين Windows وChrome ذات صلة بشكل خاص عندما تفكر في تركيز جوجل باستخدام أجهزة Chromebook، وهو أمر ألمح إليه مسئول في شركة مايكروسوفت أن الوقت مناسب للاستفادة من هذا التسارع بطريقة مختلفة.















