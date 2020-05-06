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فن

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها بصورة مع كريم فهمى... شاهد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:32 ص
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
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سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها مع الفنان كريم فهمى من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:



احسن مسلسل فى رمصان - يابختك -  عظمة- مسلسل روعة 



وشهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020


"ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الأخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.
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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

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