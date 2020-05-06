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برلمان

التعليم: مصر الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها امتحانات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:03 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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فريدة محمد
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصر هى الدولة الوحيدة في العالم التى يتم إجراء امتحانات فيها فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف الدكتور طارق شوقي،  أن هذا بشهادة المؤسسات الدولية، فمصر هي الدولة الوحيدة التي تعقد امتحانات فى اللحظة دى، في حين أن أمريكا وانجلترا عجزا عن إجراء الامتحانات"، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم.

وعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم فى مسيرة تطوير التعليم خلال ال3 سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن تطوير التعليم بدأ عام 2018/2019.

وأوضح أن أزمة انتشار فيروس كورونا كانت سببا فى تسارع وتيرة التطوير وإحداث طفرات بها، مشيرا إلى أن الكتب الدراسية الخاصة بالصف الثالث الابتدائى فى المطبعة الآن، معلنا أن الوزارة تعمل الآن على بناء المواد الدراسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى.

و لفت  الدكتور طارق شوقى، إلى أن تجهيز البنية التحتية اللازمة لإدخال التكنولوجيا فى التعليم كانت مهمة صعبة وتمت بمقاومة من البعض، قائلا: "ما حققناه خلال الأعوام الماضية ساعدنا على مواجهة الوضع الحالى، وطلاب أولى وتانية ثانوى محظوظين لأن معاهم أجهزة تابلت، والعام القادم ستكون الامتحانات إلكترونية للسنوات الثلاث من المرحلة الثانوية".
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