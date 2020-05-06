بعد ولادة طفلهما.. خطوة جديدة تعجل من زواج رئيس الوزراء بوريس جونسون وصديقته

منح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، مرسوما نهائيا بطلاقه من زوجته السابقة مارينا ويلر.





وكانت ويلر، التي أنجبت 4 أطفال من جونسون، قد تقدمت بطلب للحصول على حكم نهائي بطلاقها من رئيس الوزراء البريطاني في فبراير.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصبح رئيس الوزراء يمتلك الحرية الكاملة في التخطيط لزفافه مع خطيبته كاري سيموندز عندمل يتم تخفيف قيود الإغلاق المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا.





ومن المفهوم أن هذا المرسوم النهائي تم منحه لجونسون قبل أن تلد سيموندز طفلها الأول من جونسون، الأسبوع الماضي.





وبدأت ويلر، البالغة من العمر 55 عاما وهي محامية رائدة، إجراءات الطلاق العام الماضي بعد انفصالها من جونسون في 2018.

في 18 فبراير، حصلت زوجة جونسون السابقة على إذن من محكمة الأسرة المركزية في لندن لتقديم طلب للحصول على مرسوم طلاق نهائي.





وبالفعل، قامت ويلر بتقديم الأوراق "على الفور" وتم إصدار المرسوم. ومن المقرر أن تحصل المحامية الكبيرة على حوالي 4 مليون جنيه استرليني مقابل الطلاق.





رئيس الوزراء البريطاني أب لـ 6 أبناء من بينهم أربعة من المحامية ويلر، خلال زواجهما الذي استمر لـ 27 عام، وهم لارا ليتيس ، البالغة من العمر 26 عامًا ، وميلو آرثر ، 24 عامًا ، وكاسيا بيتشيس ، 22 عامًا ، وثيودور أبولو ، 20 عامًا.





اما الطفلة الخامسة، وهي ستيفاني تبلغ من العمر 11 عاما، ابنة غير شرعية من الناقدة الفنية هيلين ماكنتاير.





وفي 29 فبراير، أعلن جونسون و سيموندز خطوبتهما، وأعلنا أيضا أنهما سينجبان طفلا في أوائل الصيف.





وفي 29 أبريل، وضعت صديقة جونسون طفلها الاول منه والسادس بين أبناءه.





وأطلق رئيس الوزراء وخطيبته على ابنهما الجديد اسم ويلفريد لوري نيكولاس جونسون، الأسبوع الماضي، فالأسم الأول تكريما لجد جونسون من والده، عثمان ويلفريد كمال، ولوري في إشارة إلى جد سيموندز.





في منشور على إنستجرام، قالت سيموندز إن نيكولاس كان بمثابة تكريم لطبيبين "أنقذوا حياة بوريس الشهر الماضي بعد معركته مع فيروس كورونا".