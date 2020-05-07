AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة لتطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020

الخميس 07/مايو/2020 - 02:44 ص
طبيب
طبيب
Advertisements
فريدة محمد
تقدم اللواء عماد محروس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة تطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020 لدعم المنظومة الطبية في مواجهة فيروس كورونا. 

ولفت في نص طلب الإحاطة المقدم منه، إلي أن حركة التكليف الجديدة تضمنت عددا من السلبيات أكد الأطباء أنها من الممكن أن تضر بمستوي تدريب الأطباء وستؤدي إلي عجز كبير في قطاع الطب الوقائي، الأمر الذى أدى إلى أن حوالى 75% من أطباء دفعة تكليف 2020، لم يسجلوا بحركة التكليف حتى الآن، وذلك نتيجة لتمسك وزارة الصحة بتطبيق نظام التكليف الجديد، ورغبة الأطباء فى تطبيق النظام القديم لإتاحة فرص أكبر فى التدريب بمستشفيات مؤهلة. 

وقال ”محروس” في طلب الإحاطة، إن الدولة تمر بظرف عصيب في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، بما يتطلب معه دعم المنظومة الطبية بشتى السبل، وعلى الأخص توفير الكادر الطبي المؤهل بشكل يسد العجز ويعمل على تقديم خدمة متميزة للمرضى.   

وأضاف عضو البرلمان أنه رغم تلك الظروف ، يوجد حالة تعنت من قبل وزارة الصحة في تكليف أطباء دفعة مارس ، وأوضح أن الأطباء الجدد يرغبون في النظام القديم للتكليف والوزارة ترغب في الجديد ويصر كل طرف على موقفه، وامتنع معظم الأطباء الجدد عن التسجيل بحركة التكليف طبقا للنظام الجديد.  

وطالب ” محروس ” بتأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد، حرصا على ضم الدفعة الجديدة للمنظومة الطبية التي بالطبع هي في حاجة ماسة لهم.  

وعلق بقوله: غير المعقول في هذا الوقت العصيب أن تفرط الوزارة في ما يقارب 7000 طبيب على أتم الاستعداد للانضمام لزملائهم في الصفوف الأولى المدافعة عن صحة المصريين وأمنهم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد امتناع الخريجين عن التسجيل.. الأطباء تخاطب رئيسى الوزراء والنواب لحل أزمة تكليف دفعة ٢٠٢٠

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن شكاوى دفعة تكليف أطباء مارس 2020

نقابة الأطباء: حل مشكلة تكليف 2020 يساهم فى دخول 8700 طبيب لمواجهة كورونا

بحضور وزيرة الصحة.. البرلمان يبحث أزمة تهديد 7 آلاف طبيب بالتوقف عن العمل

بحضور وزيرة الصحة.. النواب يبحث أزمة تهديد 7 آلاف طبيب بالتوقف عن العمل.. مطالب بإعادة نظام التكليف القديم لحل الأزمة.. وبرلمانية: لا تتسرعوا في الحكم

تحرك برلماني لتطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020

ترشيحاتنا

شوشة يكشف سبب خلو محافظة شمال سيناء من فيروس كورونا.. فيديو

عماد متعب: مكنتش بحب بركات.. والبدري وراء جلوسي احتياطيا.. فيديو

الزمالك في ورطة مع FIFA بسبب حميد أحداد

مجلس الوزراء يكشف أسباب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا ..فيديو

الموت يفجع عمرو دياب .. تفاصيل

استاد القاهرة يحصل على الأفضل في العالم تحت اسم "ملعب الأهلي"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دخل المتسول اليومي 3260 ريالا سعوديا

لوك جديد.. شاهد إنجي وجدان تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

مكياج جذاب وجمبسوت ملفت .. دينا تتألق في أحدث ظهور لها