طلب إحاطة لتطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020

تقدم اللواء عماد محروس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة تطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020 لدعم المنظومة الطبية في مواجهة فيروس كورونا.





ولفت في نص طلب الإحاطة المقدم منه، إلي أن حركة التكليف الجديدة تضمنت عددا من السلبيات أكد الأطباء أنها من الممكن أن تضر بمستوي تدريب الأطباء وستؤدي إلي عجز كبير في قطاع الطب الوقائي، الأمر الذى أدى إلى أن حوالى 75% من أطباء دفعة تكليف 2020، لم يسجلوا بحركة التكليف حتى الآن، وذلك نتيجة لتمسك وزارة الصحة بتطبيق نظام التكليف الجديد، ورغبة الأطباء فى تطبيق النظام القديم لإتاحة فرص أكبر فى التدريب بمستشفيات مؤهلة.





وقال ”محروس” في طلب الإحاطة، إن الدولة تمر بظرف عصيب في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، بما يتطلب معه دعم المنظومة الطبية بشتى السبل، وعلى الأخص توفير الكادر الطبي المؤهل بشكل يسد العجز ويعمل على تقديم خدمة متميزة للمرضى.





وأضاف عضو البرلمان أنه رغم تلك الظروف ، يوجد حالة تعنت من قبل وزارة الصحة في تكليف أطباء دفعة مارس ، وأوضح أن الأطباء الجدد يرغبون في النظام القديم للتكليف والوزارة ترغب في الجديد ويصر كل طرف على موقفه، وامتنع معظم الأطباء الجدد عن التسجيل بحركة التكليف طبقا للنظام الجديد.





وطالب ” محروس ” بتأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد، حرصا على ضم الدفعة الجديدة للمنظومة الطبية التي بالطبع هي في حاجة ماسة لهم.





وعلق بقوله: غير المعقول في هذا الوقت العصيب أن تفرط الوزارة في ما يقارب 7000 طبيب على أتم الاستعداد للانضمام لزملائهم في الصفوف الأولى المدافعة عن صحة المصريين وأمنهم.