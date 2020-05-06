أراضي بديلة للقضاء علي الأسواق العشوائية وتقنين أوضاع جميع المحلات..صور

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة.

ناقش محافظ الغربية، مع رؤساء المراكز والمدن، ضرورة توفير قطع أراضي لنقل الأسواق العشوائية وزيادة الأماكن البديلة للقضاء على تلك الأسواق والحد من الباعة الجائلين وتجهيزها ودراسة تكلفتها علي مستوي المراكز والمدن، في اطار التدابير الاحترازية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

شدد المحافظ علي تكثيف حملات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعمل بيان يومي بجميع التفاضيل الخاصة بها، والمتابعة اليومية لرفع جميع الاشغالات، والتأكد من التزام اصحاب المحلات بالنظافة العامة وعمل محاضر للمخالفين. كما اصدر توجيهاته لرؤساء المدن والمراكز بالمرور علي المحلات للتاكد من عمل التراخيص للتقنين اوضاع جميع المحلات علي مستوي المحافظة، وسرعة تحصيل اموال الدولة علي مستوى وحدات سكنية او عقود حق انتفاع او مساكن الإيواء علي مستوي المحافظة .

وأوضح الدكتور احمد عطا نائب المحافظ ، انه تم عمل خطة لصيانة المعدات بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث تم عمل الصيانة الازمة لجميع المعدات لحي ثان طنطا والمحله وسيتم الانتهاء من صيانها خلال 10 أيام وباقي المعدات علي مستوي المحافظة سيتم الانتهاء منها خلال شهرين لرفع كفاءة جميع المعدات، مشددا علي ضرورة الحفاظ علي المعدات وعدم اهمالها أو اهمال صيانتها.