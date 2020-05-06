عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية لطلاب النقل

تحديد مواعيد تسليم الأبحاث الورقية بكافة مدارس أسوان لمنع التجمعات و الاختلاط





وأوضح "ابو العينين"- في تصريحاته لـ"صدي البلد" انه تم ارسال المقالات البحثية لجميع طلاب فرق النفل علي الايميل الرسمي، علي ان يجرى البحث بشكل فردي، اي لا يشترك فيه مجموعة من الطلاب، ويكون البحث خاصا بطالب واحد.





ونوه إلى ضرورة ان يتجنب جيمع الطلاب تبادل الابحاث مع بعضهم؛ حتي لا يتعرضوا للرسوب .





وأكد ابو العينين ان اخر موعد لتسليم الابحاث 31 مايو، عن طريق منصة الكترونية خاصة بالكلية، موضحا أنه عند تسليم الطالب المقال البحثي، يتطلب منه تنفيذ 3 خطوات، تتمثل في كتابة " اسم الطالب رباعي.. الرقمي القومي .. تحميل الملف الخاص بالمقالة البحثية ".



