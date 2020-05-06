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تعليم

عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية لطلاب النقل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:05 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه تم تحديد مصير طلاب النقل بالكلية، حيث تم الاكتفاء بالمقال البحثي، وجرى الانتهاء من رفع جيمع المقالات البحثية المطروحة للطلاب .

تحديد مواعيد تسليم الأبحاث الورقية بكافة مدارس أسوان لمنع التجمعات و الاختلاط

وأوضح "ابو العينين"- في تصريحاته لـ"صدي البلد" انه تم ارسال المقالات البحثية لجميع طلاب فرق النفل علي الايميل الرسمي، علي ان  يجرى البحث بشكل فردي، اي لا يشترك فيه مجموعة من الطلاب، ويكون البحث خاصا بطالب واحد.

ونوه إلى ضرورة ان يتجنب جيمع الطلاب تبادل الابحاث مع بعضهم؛ حتي لا يتعرضوا للرسوب .

وأكد ابو العينين ان اخر موعد لتسليم الابحاث  31 مايو، عن طريق منصة الكترونية خاصة بالكلية، موضحا أنه عند تسليم الطالب المقال البحثي، يتطلب منه تنفيذ 3 خطوات، تتمثل في  كتابة "اسم الطالب رباعي.. الرقمي القومي .. تحميل الملف الخاص بالمقالة البحثية ".

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.
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