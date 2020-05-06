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رياضة

أول تعليق من باولو ديبالا بعد شفائه من فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:29 م
ديبالا
ديبالا
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إسماعيل محمود
عبر الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن سعادته الغامرة بتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي، أعلن منذ قليل عن شفاء لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا، من فيروس كورونا المستجد.

ونشر ديبالا صورة له  على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بدى فيها بسعادة غامرة، معلقًا:" وجهي يقول كل شيء.. لقد شفيت أخيرًا من فيروس كوورنا."

ونشر النادي الإيطالي بيانًا منذ قليل، أكد أن لاعبه ديبالا خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا مرتين، وجاءت نتيجتهما سلبية، طبقًا للبروتوكول المتعارف عليه بالنسبة للمصابين.

وأشار النادي أنه بسلبية عينتي ديبالا، فأن اللاعب تم شفائه تمامًا من فيروس كورونا، وأن حالته الصحية تحسنت و أنه لن يخضع للعزل المنزلي مرة أخرى.

يذكر أن ديبالا أصيب بفيروس كورونا في مارس الماضي، وأشارت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية إلى إصابته بالفيروس مرة أخرى بعد تعافيه .
ديبالا ديبالا
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