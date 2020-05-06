مسلسل عمر ودياب الحلقة 13.. إجبار علي ربيع ومصطفى خاطر على سرقة محل مجوهرات

بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"، بحبس صلاح عبد الله لكل من "علي ربيع ومصطفى خاطر" في إحدى الغرف، بعدما اكتشفوا أمره انه يسير ومدعي المرض.





وبعد اختفائهما؛ دأبت والدة مصطفى خاطر، وخال علي ربيع، على البحث عنهما، وذهبا لهما في الفيلا التي يعملان بها، واضطر صلاح عبد الله أن يفرج عنهما ليردَّا على من يسأل عنهما، ولكن المفاجأة أن أقارب علي ربيع ومصطفي خاطر أعجبتهما الفكرة، وقررا أن يجلسا معهما في الفيلا.





وأخذ "رجال صلاح عبد الله" أقارب علي ربيع ومصطفي خاطر، رهينة؛ لإجبار الثنائي على سرقة محل مجوهرات.





وكان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.





وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.





يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.