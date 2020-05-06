حال إلغائه .. خالد مرتجي يطالب بمنح لقب الدوري لـ الأهلي

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن رأيه في حال إلغاء منافسات الدوري المصري الممتاز 2019/2020، بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" المستجد، والذي توقف على أثره النشاط.





وأوضح مرتجي في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان"، على إذاعة الشباب والرياضة: أن هذا الإلغاء سيكون مشروطا بضرورة تتويج الأهلي بلقب الدوري كما حدث مع باريس سان جيرمان هذا الموسم عندما تم إلغاء المسابقة وتُوج بلقب الدوري الفرنسي.





وتابع: "لا نتمنى إلغاء الدوري ونرغب في استئناف النشاط الرياضي لأن الخسائر ستكون كبيرة وقاسية على الجميع، ونرغب في استئناف البطولة مرة أخرى خاصةً أن هناك عدة دول أوروبية تفكر في اسئناف النشاط رغم معاناتها من وباء كورونا".





وأضاف خلال حديثه: "إذا تم إلغاء الموسم. نرغب في تطبيق النموذج الفرنسي بتنصيب الأهلي بطلًا للدوري كما حدث مع باريس سان جيرمان الذي تم إعلانه بطلا للدوري الفرنسي بعد إلغاء المسابقة على خلفية جائحة كورونا".





وواصل: "الأهلي متصدر المسابقة بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو الأحق بالتتويج باللقب".



