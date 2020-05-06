AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حال إلغائه .. خالد مرتجي يطالب بمنح لقب الدوري لـ الأهلي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:10 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن رأيه في حال إلغاء منافسات الدوري المصري الممتاز 2019/2020، بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" المستجد، والذي توقف على أثره النشاط.

وأوضح مرتجي في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان"، على إذاعة الشباب والرياضة: أن هذا الإلغاء سيكون مشروطا بضرورة تتويج الأهلي بلقب الدوري كما حدث مع باريس سان جيرمان هذا الموسم عندما تم إلغاء المسابقة وتُوج بلقب الدوري الفرنسي.

وتابع: "لا نتمنى إلغاء الدوري ونرغب في استئناف النشاط الرياضي لأن الخسائر ستكون كبيرة وقاسية على الجميع، ونرغب في استئناف البطولة مرة أخرى خاصةً أن هناك عدة دول أوروبية تفكر في اسئناف النشاط رغم معاناتها من وباء كورونا".

وأضاف خلال حديثه: "إذا تم إلغاء الموسم. نرغب في تطبيق النموذج الفرنسي بتنصيب الأهلي بطلًا للدوري كما حدث مع باريس سان جيرمان الذي تم إعلانه بطلا للدوري الفرنسي بعد إلغاء المسابقة على خلفية جائحة كورونا".

وواصل: "الأهلي متصدر المسابقة بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو الأحق بالتتويج باللقب".

يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الفرنسي يفجر مفاجأة بشأن بطل الدوري

الاتحاد الفرنسي يؤكد استكمال بطولة الدوري

5 أزمات منعت الأندية الكبار من التتويج بالبطولات.. تفاصيل

موقف الاتحاد الفرنسي من تحديد بطل الدوري بعد الإلغاء

تعرف على خسائر رابطة الدوري الفرنسي بعد إلغائه.. رقم مهول لباريس سان جيرمان

ديلي ميل تعلن تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدورى الفرنسي.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. انتقال وليد أزارو والغندور يشن هجوما على النادي الأهلي

الأردن تسجل اليوم أول إصابة بكورونا بعد 8 أيام متواصلة دون إصابات ..فيديو

انتقال وليد أزارو إلى الزمالك في الصيف.. مصدر يجيب

فيديوجراف.. السعودية تؤخر أذان المغرب عن تقويم مكة المكرمة

بشرى للمغتربين.. 5 رسائل من وزيرة الهجرة للمصريين العالقين بالخارج

الصحة: شفاء 1815 حالة كورونا فى مصر من أصل 7588 إصابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على آول زجاج أمامى منحنى فى تاريخ السيارات .. صور

في إيطاليا.. أول لقاح في العالم لتحجيم كورونا

تعرف على التصميم التخيلى لـ نيسان Z موديل 2021 .. صور