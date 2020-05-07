هندسة عين شمس تطور تجارب افتراضية لتحسين التعلم الإلكتروني

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، تطوير العديد من التجارب الافتراضية من أجل تحسين التعلم الإلكتروني أثناء الحجر الصحي، مؤكدة "يمكن لطلابنا المبتدئين الآن تجربة بعض تجارب الفيزياء والكيمياء بنفس الطريقة كما لو كانوا داخل المختبر في الحرم الجامعي.. يتم الآن تقديم التجارب التالية لطلابنا في الدورات التالية".
PHM021: الاهتزازات والاموجات
1-تجربة التسجيل.
2-خواتم نيوتن
3-صريف الاختلاف
PHM022: الكهرباء والمغناطيسية
1-مجال مغناطيسي
2-دوائر RC
3-دوائر التكييف
4-معامل درجة الحرارة للمقاومة
PHM041: كيمياء هندسة
1-الخصائص المادية
لمزيد من التجارب الافتراضية، قم بزيارة www.elab.edu.eg
تم تطوير التجارب بواسطة CVS3 (مركز الصوت والاهتزاز والهياكل الذكية)، بالتعاون مع قسم هندسة الفيزياء والرياضيات. تحقق منهم واترك ملاحظاتك.