AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هندسة عين شمس تطور تجارب افتراضية لتحسين التعلم الإلكتروني

الخميس 07/مايو/2020 - 06:38 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الهندسة جامعة عين شمس،  تطوير العديد من التجارب الافتراضية من أجل تحسين التعلم الإلكتروني أثناء الحجر الصحي، مؤكدة "يمكن لطلابنا المبتدئين الآن تجربة بعض تجارب الفيزياء والكيمياء بنفس الطريقة كما لو كانوا داخل المختبر في الحرم الجامعي.. يتم الآن تقديم التجارب التالية لطلابنا في الدورات التالية".



PHM021: الاهتزازات والاموجات
1-تجربة التسجيل.
2-خواتم نيوتن
3-صريف الاختلاف

PHM022: الكهرباء والمغناطيسية
1-مجال مغناطيسي
2-دوائر RC
3-دوائر التكييف
4-معامل درجة الحرارة للمقاومة

PHM041: كيمياء هندسة
1-الخصائص المادية

لمزيد من التجارب الافتراضية، قم بزيارة www.elab.edu.eg
تم تطوير التجارب بواسطة CVS3 (مركز الصوت والاهتزاز والهياكل الذكية)، بالتعاون مع قسم هندسة الفيزياء والرياضيات. تحقق منهم واترك ملاحظاتك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد بدء التعلم عن بعد بكلية التربية جامعة عين شمس

أساتذة جامعة عين شمس: الكليات استعدت للتحول الرقمي والتعلم عن بعد

الجامعات تواجه كورونا بالتعليم عن بعد .. الطلاب: الدكاترة محتاجين دورات تدريبية.. والأساتذة: نعاني من مشاكل تكنولوجية

وكيل آداب عين شمس: نواصل التعلم عن بعد بطريقة احترافية

عميد تربية نوعية : رفع أكثر من 98% من المحاضرات إلكترونيا للطلاب

جامعة عين شمس تواكب سير العملية التعليمية بأحدث الطرق.. إتاحة الاستعلام عن فيروس كورونا بمستشفياتها...عميد تربية نوعية: رفع أكثر من 98% من المحاضرات إلكترونيا للطلاب

ترشيحاتنا

أحمد موسى: لقاء شيخ الأزهر بأسرة الشهيد أحمد منسي لفتة طيبة ..فيديو

شوشة يكشف سبب خلو محافظة شمال سيناء من فيروس كورونا.. فيديو

مذيع إماراتي: إن كنت عربيا ولا تحب مصر فابحث عن قومية أخرى.. فيديو

صنفان من البشر تزداد وسوسة الشيطان لهما.. ووسيلتان للتغلب عليه

الحكومة تتوقع زيادة الإصابات بكورونا فوق 400 حالة يوميًا .. شاهد

شاهد.. دخل المتسول اليومي 3260 ريالا سعوديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شذى حسون تستعرض أناقتها بجمبسوت

بالورد الملون.. أروى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

أحلى من المحلات.. طريقة عمل عصير الدوم في البيت ..فيديو