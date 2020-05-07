نجم الإسماعيلي السابق يكشف عن رأيه في عودة الدوري وسر تمسك الأهلي باستئنافه ..فيديو

قال أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، إنه يفضل إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم والاستعداد لبداية موسم جديد لمنح اللاعبين فترة كافية للعودة للملاعب.









وأضاف "خليل"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق، أن قرار إلغاء الدوري يصب في مصلحة الجميع نظرًا للظروف التي نعيشها حاليًا مؤكدًا على أنه لابد من التحضير الجيد للموسم الجديد وأن اللاعبين يحتاجون إلى فترة كبيرة من أجل عودة لياقتهم البدنية.









وتابع أن فترة توقف الدوري ستكون لها آثر سلبي على اللاعبين مشددًا على ضرورة منحهم وقت كافٍ من أجل الاستعداد للموسم الجديد والعودة بكامل اللياقة .









وأكد أسامة خليل أن مجلس إدارة النادي الأهلي لديها رغبة قوية في استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم واقترابه من حسم اللقب.









وأشار نجم الإسماعيلي السابق أن الأهلي يضغط بقوة لعودة الدوري واستكماله لتصدره المسابقة وحسمها بنسبة كبيرة خاصة وأن أقرب مُنافسيه "يبتعد عنه بفارق 16 نقطة.









وأوضح أنه يُفضل اتخاذ قرار بعدم استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم وبداية موسم جديد مع إعلان الأهلي بطلا للدوري هذه النسخة.