بعد حالة وفاة سيدة و9 إصابات بكورونا.. حملات مكثفة في أبو المطامير لتطهير وتعقيم قريتي كوم الفرج والتحرير

شهدت قرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، تسجيل الحالة الإصابة التاسعة بفيروس كورونا، وكشفت تحاليل المعمل المشترك بدمنهور إيجابية نتيجة تحاليل شاب وإصابته بالفيروس؛ وكانت سجلت القرية من قبل 7 إصابات لأشخاص من أسرة واحدة.









وكانت قرية التحرير بالمركز ذاته سجلت وفاة سيدة تبلغ 58 سنة متأثرة بإ صابتها بالفيروس، وتم دفن الجثة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعد أن تم تحويلها من مستشفى الصدر للحجر الصحى بكفر الدوار.









وأكد المهندس راضي عمار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، أهمية التنسيق مع الإدارة الصحة لتكثيف حملات الرش لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية بمقابر قرية التحرير قبل وبعد دفن جثمان أول حالة وفاة لسيدة مصابة بفيروس كورونا.









وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، أنه تم تسليم الشخص الذي سيقوم بدفن جثمان السيدة المصابة بفيروس كورونا، بدلة وقائية كاملة لارتدائها كتدبير احترازية وقائي أثناء دفن الجثمان.









وأشار إلى أن الجنازة مقتصرة على أهل المتوفاة، مؤكدا تواصل حملات الرش لتطهير وتعقيم تعقيم قريتى كوم الفرج والتحرير ومنطقة المقابر؛ فى إطار اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين كإجراء احترازي ووقائي لمحاصرة الوباء.