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اقتصاد

الصين خفضت صادراتها 15%.. اتحاد الصناعات: لدينا فرصة عظيمة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة

الخميس 07/مايو/2020 - 02:00 ص
محمد قاسم
محمد قاسم
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آية الجارحي

قال محمد قاسم عضو مجلس إدارة باتحاد الصناعات المصرية إن هناك عوامل جديدة أثرت على توطين صناعة الملابس والمنسوجات مثل القرب من الأسواق، وسهولة النفاذ للأسواق بدون قيود جمركية، ورغم تمتع مصر بمزايا سهولة النفاذ للأسواق إلا أنها لم تستفد من هذا الوضع.

 

وأشار محمد قاسم  خلال ندوه عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن وباء كوفيد 19، ساهم في استعجال بعض الاتجاهات التي بدأت تظهر بالفعل في الفترة السابقة.

 

وتابع: بدأت الصين التوجه نحو توجيه مواردها للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتخفيض صادراتها من الملابس والمنسوجات بنحو 15% بما يعنى نحو 45 مليار دولار، في الوقت الذى لا تتخطى فيه الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات أقل من 2 مليار دولار.

ولفت عضو اتحاد الصناعات المصري إلى أن هناك فرصة أمام مصر للاستفادة من هذه الفرص التي ساهمت كورونا في تسريعها.

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