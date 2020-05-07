أحمد موسى: الطبلاوي يتميز بنفس طويل يتجاوز الدقيقة ونصف في الآية الواحدة ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشيخ محمد محمود الطبلاوي معروف عنه هو ومجموعة من المشايخ بالصوت العذب.









وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الطبلاوي من أكثر القراء الذي كان يتميز بالنفس الطويل في القراءة والتي من الممكن أن تتجاوز الدقيقة ونصف.









وعرض مقدم برنامج "على مسئوليتي" مقطع من آية قرآنية تلاها الطبلاوي وعلق عليها موسى قائلا "الله".





وشيعت أمس جنازة الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب القراء، بعد أن وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر يناهز الـ86 عامًا.



