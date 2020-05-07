انقلاب قطر.. عضو أسرة تميم ينشر فيديو لحريق يلتهم مبنى القيادة العامة للجيش.. شاهد

نشر الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة تصاعد أدخنة كثيفة من مبنى القيادة العامة للجيش القطري في العاصمة الدوحة.





وقال الشيخ فهد معلقًا على الفيديو، "وزارة الداخلية وتلفزيون قطر وقناة الجزيرة والشيراتون والمخابرات قريبة جدًا من هذا المبنى".





وعلى مدار اليومين الماضيين، تداولت وسائل إعلام أنباء تفيد وقوع محاولة انقلاب في قطر، وانتشر هاشتاج #انقلاب_ في_ قطر على موقع "تويتر" بعدما وردت أنباء عن مناوشات شديدة في مدينة الوكرة الساحلية، التي تبعد حوالي خمسة كيلومترات عن الدوحة.





كما انتشرت مقاطع فيديو غير واضحة يسمع فيها إطلاق نار وتظهر فيها ومضات من اللهب.





وقال موقع "112 إنترناشونال" إن أمير الدوحة، تميم بن حمد، أمر بإجراء تحقيق ضد شركات حمد بن جاسم، التي قد تكون متورطة في جرائم اقتصادية استعدادا لكأس العالم.





وتشتبه وزارة العدل الأمريكية في دفع قطر رشى لأعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، لمنحهم الحق في استضافة المنافسة الكروية في 2022.



