صدام على الهواء بين شطة وخبير لوائح بسبب لقب نادي القرن ..فيديو

قال خبير اللوائح محمد بيومي إن "قضية نادي القرن قتلت بحثا وأنه عاشق للنادي الأهلي لكنه يتساءل في الفترة من عام 1994 حتى 1998 لم يشارك النادي الأهلي بالبطولات الأفريقية لأنه كان مقاطعا للبطولات الإفريقية فكيف تم منح اللقب للنادي الأهلي والزمالك خلال تلك الفترة توج ببطولتين هما سوبر وبطولة دوري أبطال".





وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "on side" الذي يقدمه الإعلامي أحمد هاني زادة على قناة "الحدث اليوم"، أن الاتحاد الإفريقي لم يرسل نظام اللائحة والمعايير التي بموجبها يتم اختيار نادي القرن.





وجاء رد الكابتن شطة خلال وجوده بالبرنامج، بأن المعلومات التي ذكرها بيومي مغلوطة وليس لديه أي مستندات تخص ما يقول من عدم إرسال اللائحة والمعايير للاتحادات القارية، موضحا أن نادي كوتوكو قد تظلم لعدم منحه لقب نادي القرن.





وأضاف "بيومي"، أن تتويج النادي الأهلي بنادي القرن كان صفقة تبادلية بين مسئولي الكاف ومسئولي الاتحاد المصري بأن يتم منح لقب نادي القرن للنادي الأهلي ومنح منتخب القرن للمنتخب الكاميروني وإخراج نادي الزمالك من هذا الأمر نظرا لأنه هو من يستحق اللقب.





واستكمل بيومي في مداخلته على تعجبه من عدم تقدم إدارة نادي الزمالك بأي شكوى ضد حقوقه في قضية نادي القرن خصوصًا وأن قضايا الفساد لا تسقط بمرور السنين.





وعاد شطة ليؤكد أنه لم يكن داخل الكاف في فترة تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن فكيف يتم إتهامه بمجاملة الفريق الأحمر بهذا اللقب.



