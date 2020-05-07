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منوعات

خطر جديد.. أعراض لـ كورونا تدمر المخ

الخميس 07/مايو/2020 - 09:47 ص
صدى البلد
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من الحمى إلى السعال الجاف تلك هي الأعراض الأولية التي تظهر على بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولكن هناك أعراض أخرى يتم اكتشافها مع الوقت.

فقد حذر العلماء من بعض الأعراض القليلة التى يمكن أن تشير إلى تأثير فيروس كوفيد- 19 على المخ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وتشمل هذه الأعراض الارتباك والصداع وحتى الهذيان في بعض الحالات، حيث أوضح الدكتور حليم فاضل، طبيب الأعصاب في مستشفى تكساس هيلث أرلينجتون التذكاري: "تم  الكشف عن العديد من مرضى فيروس كورونا وتبين لديهم أعراض عصبية، مثل الصداع، والارتباك، والنوبات، وحتى السكتات الدماغية".

مؤكد أن الهذيان يؤثر عادة على المرضى الذين يحتاجون إلى دعم جهاز التنفس الصناعي، وينجم عن تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم.

فيما أشار طبيب الأعصاب الدكتور كيفين كونر: "إلى أنه قد يعاني المرضى الذين يعانون من الهذيان من هلاوس سمعية، وهلوسة بصرية، وتوهان الزمان والمكان، والإثارة، والعدوان، وتقلب مستوى الوعي، وضعف دورة النوم والاستيقاظ".

وفقا للخبراء، يمكن أن يؤدي الهذيان المقلق إلى تلف الدماغ على المدى الطويل، في حين أن المرضى الذين يعانون منه أقل عرضة للبقاء على قيد الحياة.
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