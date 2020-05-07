الهند تكسر حاجز الـ 50 ألف إصابة بفيروس كورونا وتسجل أعلى معدل إصابة يومي

سجلت الهند، 3619 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و89 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي لحالات (كوفيد-19) في البلاد اليوم الخميس حاجز الـ50 ألف.





وسجلت وزارة الصحة -وفق ما نقلت صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية - ما مجموعة 52952 حالة إصابة بالفيروس، و1783 حالة وفاة.





وأفادت وزارة الصحة الهندية بأنه مع تسجيل 3619 حالة جديدة - وهو أعلى معدل إصابة يومي منذ تفشي الوباء - ارتفع العدد الإجمالي للحالات الإيجابية في البلاد إلى 52952، والأمر المثير للقلق هو أن ارتفاع عدد المصابين من الـ30 ألفا إلى الـ40 ألف حالة استغرق خمسة أيام، بينما سجلت البلاد الحالات الـ10000 التالية خلال ثلاثة أيام فقط، وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد حتى مساء أمس 49391 و1694 حالة وفاة.





وبحسب المسؤولين في وزارة الصحة الهندية، تعافى15267 شخصا وخرجوا من المستشفيات.



