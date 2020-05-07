البنك الأوروبى: تمويل غرب البلقان لمساعدة المنطقة لمواجهة كورونا

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، إن البنك الأوروبي يعتزم زيادة في تمويل دول غرب البلقان هذا العام ، وكثف دعمه للإصلاحات لمساعدة المنطقة على التعامل مع الآثار الاقتصادية للفيروس التاجي. قال سوما تشاكرابارتي ، رئيسلإعادة الإعمار والتنمية ، إن البنك الأوروبي يعتزم زيادة في تمويل دول غرب البلقان هذا العام ، وكثف دعمه للإصلاحات لمساعدة المنطقة على التعامل مع الآثار الاقتصادية للفيروس التاجي.





البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سيجمع أيضا بين قوته النارية المالية ومساهمات المنح من شركاء الاتحاد الأوروبي. وصرح لقمة بين الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان أنسيجمع أيضا بين قوته النارية المالية ومساهمات المنح من شركاء الاتحاد الأوروبي.





قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية إن التمويل لغرب البلقان من المتوقع أن يرتفع بنحو الثلث إلى 1.7 مليار يورو من 1.3 مليار يورو قياسية في 2019.





وصرح للقمة الافتراضية ، التي كان من المقرر عقدها في البداية ، أنه من خلال حزمة التضامن من تدابير الاستجابة والتعافي لمكافحة تأثير Covid-19 ، كان البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير فخورًا بدعم جهود "فريق أوروبا" في المنطقة. في زغرب ، كرواتيا.





تمويل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في غرب البلقان سوف يستهدف على وجه التحديد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة ، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية في قطاعي الطاقة والبلديات. وقال الرئيس تشاكرابارتي إنفي غرب البلقان سوف يستهدف على وجه التحديد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة ، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية في قطاعي الطاقة والبلديات.





كما سيقدم البنك استثمارات تهدف إلى خلق النمو وفرص العمل خلال فترة التعافي من الوباء.





وقال: "سيكون تأثير استثماراتنا كبيرا" ، مشيرا إلى أن تمويل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سيتم دمجه مع العمل على إصلاحات السياسة التي تحتاجها المنطقة في سياق تقريب الاتحاد الأوروبي. يمتلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خبرة طويلة في المساعدة على تحقيق الإصلاحات.





في غرب البلقان ، سيركز دعم السياسات على تحسين كفاءة وشفافية الحوكمة العامة ، وتطوير اقتصادات تنافسية وشاملة ، وتسريع الانتقال العادل والمنصف إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز التكامل الإقليمي.





قال الرئيس شاكرابارتي: "إن نجاح هذا المزيج من الاستثمار وإصلاح السياسات يمكن رؤيته في إنجازاتنا على الأرض في المنطقة ... وأنا واثق من أنه سيظل له تأثير بعيد المدى أثناء الوباء وبعده".





يرى البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية منطقة غرب البلقان كمنطقة ذات أولوية بتمويل إجمالي يصل إلى 13 مليار يورو حتى الآن. كما يقوم البنك بدفع الدعم للمنطقة إلى الأمام من خلال قمم الاستثمار التي قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير - غرب البلقان باستضافتها كل عامين منذ عام 2014 ، حيث يجمع جميع القادة الإقليميين على منصة واحدة.





تضمنت القمة هذا الأسبوع رؤساء دول أو حكومات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقادة من شركاء غرب البلقان الستة: ألبانيا ، والبوسنة والهرسك ، وكوسوفو ، والجبل الأسود ، ومقدونيا الشمالية ، وصربيا.





بالإضافة إلى رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، حضر الاجتماع ممثلون عن بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ومجلس التعاون الإقليمي.



