مسلسل سكر زيادة الحلقة 13 .. عبد الباسط حمودة يكشف كذب نبيلة عبيد









شهدت احداث الحلقة الـ 13 من مسلسل سكر زيادة ظهور المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كـ شقيق كريمة " نبيلة عبيد" ويدعى سيد و يأتي الفيلا من اجل زيارتها.





ويتضح كذب كريمة بعدما اخبرت عصمت وجميلة انها من طبقة ارستقراطية، لان تكشف الاحداث ان شقيقها سائق لعربة حنطور ويرغب في احتراف الغناء ولكن عائلته ترفض ذلك.





وينشب خلاف بين كريمة وشقيقها سيد عندما يخبرها انه سيغني في " بار" وتطلب منه العودة الى البلد وانها ستتكفل بمصاريفه.





تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.





مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة ايوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.



