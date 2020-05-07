AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل سكر زيادة الحلقة 13 .. عبد الباسط حمودة يكشف كذب نبيلة عبيد

الخميس 07/مايو/2020 - 11:23 ص
مسلسل سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة
Advertisements
شروق ابراهيم


شهدت احداث الحلقة الـ 13 من مسلسل سكر زيادة ظهور المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كـ شقيق كريمة " نبيلة عبيد" ويدعى سيد و يأتي الفيلا من اجل زيارتها.

ويتضح كذب كريمة بعدما اخبرت عصمت وجميلة انها من طبقة ارستقراطية، لان تكشف الاحداث ان شقيقها سائق لعربة حنطور ويرغب في احتراف الغناء ولكن عائلته ترفض ذلك.

وينشب خلاف بين كريمة وشقيقها سيد عندما يخبرها انه سيغني في " بار" وتطلب منه العودة الى البلد وانها ستتكفل بمصاريفه.

تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.
 
تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة ايوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحلقة الثانية من مسلسل سكر زيادة.. نبيلة عبيد تتآمر مع أحمد السقا ضد نادية الجندي

مسلسل سكر زيادة الحلقة ٤.. نبيلة عبيد تحاول ابتزاز نادية الجندي بسبب خطوبة هنادي مهنا

بإطلالة أنيقة .. نبيلة عبيد تتألق في أحدث ظهور لها

مسلسل سكر زيادة الحلقة 6.. نادية الجندي تبلغ عن نبيلة عبيد الشرطة

نبيلة عبيد توجه رسالة للفنان اللبناني جو رعد

بإطلالة شبابية.. نبيلة عبيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

أفضل صدقة جارية للمتوفي.. الأزهر يوضح

5 أنشطة يمكنك القيام بها عقب تخفيف قيود الحظر

نجم الزمالك يفضح رامز جلال عن طريق الحضري وزيدان

دراسة أمريكية حديثة تؤكد ضعف واختفاء فيروس كورونا قريبا

حميد أحداد يحسم مستقبله مع الزمالك

إيطاليا ترفع قيود الحظر تدريجيًا.. والمواطنون بالشوارع لأول مرة منذ شهرين..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يتحول إلى سلالة اكثر عدوى في جميع انحاء العالم

تقنية الخرائط.. شاهد أماكن الازدحام الصباحية في القاهرة والجيزة

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور