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حوادث

لمخالفتها قرارات الحظر.. غلق وتشميع 3 مقاهي وسيبر بلاي ستيشن بالبحيرة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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واصلت الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة حملاتها اليومية لغلق المقاهى والكافيهات وفض الأسواق والتجمعات المخالفة لقرارات رئيس الوزراء فى إطار تنفيذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدّد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، علي رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف واستمرار الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .

وأهاب المحافظ بالمواطنين بعدم إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد لمخالفة قرارات رئيس الوزراء مشددًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين. 

وفي ذات السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة  الرحمانية بالتنسيق مع الشرطة حملة لمتابعة الالتزام بتنفيذ كافة القرارات اللازمة فى إطار الإلتزام بالتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا .

واسفرت عن اكتشاف فتح 3 مقاهي وسيبر لممارسة ألعاب البلاى ستيشن مخالفة لقرارات الغلق وتم غلقها وتشميعها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال اصحابها .

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