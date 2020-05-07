المنوفية تطلق موقعا لاستقبال طلبات التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا

تستعد محافظة المنوفية لإطلاق موقع إلكتروني لاستقبال طلبات التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والمتميزة.





يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وخطة المحافظة للتحول الرقمي وحرصًا على الإجراءات الوقائية والصحية.





ويتيح الموقع عدة مميزات لولي الأمر والطالب منها تقليل الجهد والتكلفة المالية، حيث يتيح له التقديم لعدة مدارس من خلال الموقع وكذا فرصة مشاهدة حية للمدارس، كما يحقق الموقع معايير العدالة والشفافية بين جميع الأطفال، حيث إن المعيار الوحيد للمفاضلة هو معيار السن مع استثناء أبناء الشهداء.





وترأس اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة اجتماعًا تنسيقيًا تمهيدًا لإطلاق الموقع السبت المقبل تجريبيًا ومراجعة كل المعايير والاشتراطات، وسيتم بدء استقبال الطلبات ابتدءًا من 1 / 6/ 2020 وحتى 30 / 6 / 2020 ومن المقرر أن يتم التوسع في الموقع العام بعد المقبل ليستقبل طلبات التقديم لجميع المدارس بما فيها الخاصة والعادية.





ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر محافظ المنوفية قرارًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام بشأن إطلاق موقع القبول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بدائرة المحافظة بالتنسيق مع المختصين لتسويق الموقع للمحافظات الأخرى.



