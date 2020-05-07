مريضة قلب ولا تستطيع الصوم فهل يجوز لها الإفطار؟ مركز الأزهر يجيب





وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى، أنه يجوز لها الإفطار طالما أن الطبيب يرى ان حالتها لا تستطيع الصوم، ولو صامت سيكون هذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال فى كتابه الكريم { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}.





وأشار الى أنه يجب عليها سماع كلام الطبيب وتفطر ولا تصوم حتى لا يزيد مرضها ولا تصاب بمرض اخر، وبعد رمضان إن استطاعت ان تصوم فكان خيرًا، وان لم تستطيع فتخرج فدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم .







