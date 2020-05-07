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محافظات

انهيار بلكونة بمنطقة سوق السمك في المنصورة دون خسائر بالأرواح أو إصابات

الخميس 07/مايو/2020 - 03:38 م
انهيار بلكونه بمنطقة
انهيار بلكونه بمنطقة سوق السمك
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همت الحسينى
انهارت اليوم بلكونة باحد العقارات بمنطفة سوق السمك بمدينة المنصورة دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.

فيما انتقل الى مكان الحادث محمد امين الدمرداش، رئيس حى غرب المنصورة ، يرافقة  وائل السعدنى نائب رئيس الحى،  أحمد عثمان الجناينى عضو قانونى، والفريق المعاون من مسئولى الأدارة الهندسية ، والكوارث والأزمات، برفقة كول أمنى من قسم اول المنصورة وذلك تنفيذا لتكليفات  الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية.

وبالمعاينة على الطبيعة للعقار الكائن  ٢٧ شارع جاويش بمنطقة سوق السمك ، تبين سقوط جزء من سقف بلكونة الدور الخامس العلوى دون اى خسائر بالارواح .

وبالفحص تبين ان العقار مكون من دور ارضى وخمس ادوار علوية، وخالى من السكان عدى الدور الرابع العلوى والدور الارضى محلات والعقار كان قد صدر له من قبل قرار إزالة ولم يتم تنفيذه  .

وعلى الفور تم فصل المرافق عن العقار، وعمل كوردون وازالة موطن الخطورة بالعقار، وازالة الاثار الناجمة عن الأزالة من موطن المكان وفتح الشارع للماره والمواطنين ، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة .
انهيار بلكونة بمنطقة سوق السمك في المنصورة دون خسائر بالأرواح أو إصابات
انهيار بلكونة بمنطقة سوق السمك في المنصورة دون خسائر بالأرواح أو إصابات
انهيار بلكونة بمنطقة سوق السمك في المنصورة دون خسائر بالأرواح أو إصابات
انهيار بلكونة بمنطقة سوق السمك في المنصورة دون خسائر بالأرواح أو إصابات
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