البيطريين تعتمد صرف 350 إعانة ودعم مالى للمصابين والمتوفين بكورونا

قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو مجلس النواب، إن هيئة المكتب قد عقدت اجتماع، برئاسة الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، حيث تم التصديق على البيان الصادر بتاريخ 16 أبريل 2020، والذى تضمن وقف اجتماعات المجلس، واجتماعات اللجان النوعية فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات، بالإضافة إلى قرار الأمين العام بإيقاف التعامل مع الفنادق وعدم صرف أي مبالغ تحت مُسمى مبيت للأعضاء.



