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أخبار البلد

البيطريين تعتمد صرف 350 إعانة ودعم مالى للمصابين والمتوفين بكورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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محمد غالي
 
قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو مجلس النواب، إن هيئة المكتب قد عقدت اجتماع، برئاسة الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، حيث تم التصديق على البيان الصادر بتاريخ 16 أبريل 2020، والذى تضمن وقف اجتماعات المجلس، واجتماعات اللجان النوعية فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات، بالإضافة إلى قرار الأمين العام بإيقاف التعامل مع الفنادق وعدم صرف أي مبالغ تحت مُسمى مبيت للأعضاء.

وأوضح البدرى، أنه تم خلال الاجتماع اعتماد صرف كافة الإعانات والبالغ عددها 350 إعانة، بجانب كافة الإعانات العلاجية، كما تم التصديق على المبلغ المستحق لوزارة الرى لصالح نادى الأطباء البيطريين فى أسيوط، مشيرا إلى أن النقابة لم تصرف أى إعانات لأعضائها المصابين بكورونا، لافتا إلى أن المصابين وحالات الوفاة يحصلون على دعم مادى من اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى حدد 50 ألف لأسر المتوفيين، و20 ألف لحالات الإصابة.
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