فايلر يحذر لاعبي الأهلي من زيادة الوزن في شهر رمضان

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطالبة لاعبيه بتطبيق قياس الوزن الدوري وبشكل يومي لملاحظة أي شيء طارئ نتيجة أجواء شهر رمضان بجانب الحظر المفروض والاستمرار في المنازل.





ويتابع فايلر البرنامج التدريبي اليومي للاعبيه من منازلهم والذي طلب أن يقام علي فترتين وقت الصيام ثم بعد الإفطار.





ويرسل الجهاز الفني برنامجا تدريبيا بشكل أسبوعي يؤديه اللاعبين في منازلهم للحفاظ علي لياقتهم البدنية.





وقرر اتحاد الكرة توقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.