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رياضة

خاص.. مصدر: إصابة مدرب الإسماعيلي بفيروس كورونا غير صحيح

الخميس 07/مايو/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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نانسي إبراهيم
أوضح مصدر مقرب من المدرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادي الإسماعيلي، حقيقة الأنباء التي ترددت بقوة في الفترة الأخيرة عن إصابة المدرب بفيروس كورونا ونقله للمستشفي.


وكانت هناك أنباء قوية من داخل النادي الإسماعيلي أشارت إلي احتمالية إصابة جوميز بفيروس كورونا، وأنه بسبب ذلك نقل إلي المستشفي وأجري التحاليل والأشعة.


وقال مصدر مقرب للفرنسي جوميز في تصريح خاص لصدي البلد إن مدرب الاسماعيلي لم يتعرض للإصابة بالكورونا، موضحا أنه تعرض للإرهاق منذ أكثر من شهر، والتحاليل أثبتت نقصا في الأنيميا.


وأشار المصدر الى أن المدرب ديديه جوميز غاضب وحزين بسبب الشائعات التي تتناقل عنه وينقلها الصحفيون والإعلام، ويتمني تحري الدقة فيما يقال عنه.


جدير بالذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، ولا أحد يعلم مصير الدوري الموسم الحالي سواء بالاستكمال أو الإلغاء.
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