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حوادث

الداخلية تحبط 4 محاولات تهريب بضائع عبر موانئ الجمهورية

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:02 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع ، سجائر ، ملابس متنوعة ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (1768239جنيهًا).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (21) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى، عدم حمل تحقيق شخصية)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (144) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (94) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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