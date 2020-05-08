حقيقة أزمة عقود لاعبي الزمالك بسبب توقف النشاط الرياضي

كشف مسؤولو نادي الزمالك عن عدم وجود أزمة بمستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد الجهاز الفني للفريق الأبيض أنه تم صرف نسبة تتراوح ما بين 50% إلى 65% من قيمة إجمالي عقود اللاعبين في الفترة الأخيرة، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي.

وأوضح الجهاز الفني للفريق أنه لا توجد مستحقات مالية متأخرة للاعبين إلا مبالغ بسيطة جدا ولا توجد أزمة مستحقات كما يحاول أن يصور البعض في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن تنتعش خزينة النادي بمبالغ كبيرة في الفترة المقبلة خاصة مع بدء تحصيل مجلس الإدارة لرسوم الاشتراكات السنوية للقلعة البيضاء من أعضاء النادي.