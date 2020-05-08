AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

داخل سيارته.. أيمن أشرف يتألق فى أحدث ظهور

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:31 ص
ايمن اشرف
ايمن اشرف
Advertisements
محمد بدران
نشر ايمن اشرف لاعب الأهلى صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر اشرف داخل سيارته باطلالة كاجول نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وطالب النادي الأهلي بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

View this post on Instagram

🖤🌞

A post shared by Ayman Ashraf (@aymanashraf12) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كونوا عظماء .. نجم الأهلي يوجه رسالة لمتابعيه عبر إنستجرام

شاهد.. فرجاني ساسي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاهد.. رضا شحاتة فى أحدث ظهور له

شاهد.. باسم مرسي يفاجئ متابعيه بـ نيولوك جديد

حازم إمام يشعل السوشيال ميديا في أحدث إطلالة .. صورة

بملابس شتوية .. محمد فضل يتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

شاهد.. لقاء الخميسي من داخل الحجر المنزلي

غادة إبراهيم تكشف سر علاقتها بالمخرج خالد يوسف

بعد زيادة إصابات كورونا.. الحكومة تعلن قرارا إجباريا قريبًا

غادة إبراهيم: شيخ الأزهر الراحل زعل خلال عقد قراني وكان هيمشي.. ووجود هذه الشخصية منعه من الانصراف

الحكومة تحدد 1 يونيو موعدا لبدء التعايش مع فيروس كورونا

محمد عوض تاج الدين: لازلنا في مرحلة التفاوض للحصول على عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

AdvertisementS

بعد مد تعليق النشاط.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز

من ناشئي الزمالك.. نكشف من هما صديقي عمر جابر اللذين هدداه بالقتل بسبب فيلا

أول تعليق من عمر جابر بعد حبس صديقيه بسبب تهديده بالقتل

صحيفة إماراتية: جمهور الزمالك مقهور بعد منح "ماركا" استاد القاهرة اسم الأهلي

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز.. الزمالك يوجه صدمة قوية للأهلي وكهربا

مش عاوز اسمع صوتك نهائي.. بيان ناري من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

أخبار الزمالك.. الابيض يصدم الاهلي وكهربا.. نجم الفريق يفضح رامز جلال

شوبير يعلن ملامح اللائحة الجديدة بشأن الانتخابات على مقعد النائب.. فيديو

جوميز يحسم الجدل حول رحيل باهر المحمدي عن الإسماعيلي.. فيديو

أسامة نبيه لـ "صدى البلد" عن رفضه التسجيل في الزمالك: الناس بتفسر الكلام على مزاجها

الأهلي يترقب وصول 400 ألف دولار من الكاف الأسبوع المقبل

نجم بيراميدز يكشف سر فشل مفاوضات انضمامه لـ الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة النصف من رمضان.. شاهد أقرب صور للبدر العملاق في سماء مصر

بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل