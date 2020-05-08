بـ 1.8 مليون طن.. مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال.. تفاصيل

قال هشام النجار نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تعليقا على تصدر مصر دول العالم في تصدير البرتقال، إن مصر تحتل المركز رقم واحد في تصدير البرتقال منذ عامين على مستوى العالم.





وأضاف هشام النجار في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر": " مصر تعتبر أكبر مصدر للحاصلات الزراعية من الموالح والبرتقال".





وتابع هشام النجار: " خلال الـ 3 سنوات الماضية شهدنا تعديلات اقتصادية وإصلاحات اقتصادية ساعدت مصر في الوصول إلى هذا المركز ومصر تتميز بكفاءة الإنتاج وجودته من البرتقال".





وأكمل هشام النجار: " الزراعة تعتبر مسالة حياة أو موت حاليا وتعتبر أساس الانتاج في مصر منذ الاف السنوات والرئيس السيسي يؤكد أهمية الزراعة وتطوير مجالات الزراعة".



