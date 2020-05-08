AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بـ 1.8 مليون طن.. مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال.. تفاصيل

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:49 ص
البرتقال
البرتقال
Advertisements
هاني حسين
قال هشام النجار نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تعليقا على تصدر مصر دول العالم في تصدير البرتقال، إن مصر تحتل المركز رقم واحد في تصدير البرتقال منذ عامين على مستوى العالم.

وأضاف هشام النجار في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "مصر تعتبر أكبر مصدر للحاصلات الزراعية من الموالح والبرتقال".

وتابع هشام النجار: "خلال الـ 3 سنوات الماضية شهدنا تعديلات اقتصادية وإصلاحات اقتصادية ساعدت مصر في الوصول إلى هذا المركز ومصر تتميز بكفاءة الإنتاج وجودته من البرتقال".

وأكمل هشام النجار: "الزراعة تعتبر مسالة حياة أو موت حاليا وتعتبر أساس الانتاج في مصر منذ الاف السنوات والرئيس السيسي يؤكد أهمية الزراعة وتطوير مجالات الزراعة".

وتابع هشام النجار: "حجم الصادرات الزراعية 1.8 مليون طن من البرتقال، و800 الف طن من البطاطس العام الماضي"، مضيفا: "منذ 20 عاما مصر كانت تصدر 80 الف طن بطاطس فقط لكننا صدرنا 800 ألف طن العام الماضي، وإجمالي الصادرات الزراعية بـ 2.3 مليار دولار".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصدير 280 ألف طن بطاطس و950 ألف موالح .. الزراعة: التصدير مستمر رغم إجراءات مواجهة كورونا

تصدير المنتجات الزراعية المصرية في أزمة كورونا .. الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2,4 مليون طن منذ بداية 2020 .. والفلاحين: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح

الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال

التصديرى للحالات الزراعية : 17.412 مليون دولار حجم صادرات الثوم المصرى 2020.. والسعودية اكبر مستورد للخضر والفاكهة المصرية

مصر الأولى عالميا.. البرتقال المصري يغزو العالم بسبب كورونا

البرتقال المصري يغزو أسواق العالم.. الزراعة: تفوقنا على إسبانيا.. والفلاحين: الطلب تزايد بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بعد خيانتها لـ عهد.. أجرأ 5 صور لـ حلا شيحة

أول تعليق من عمر جابر بعد حبس صديقيه بسبب تهديده بالقتل

بعد 30 عاما.. فتاة تعثر على والديها الحقيقيين في فيسبوك.. صور

دراسة: العثور على فيروس كورونا في السائل المنوي

أول تعليق من حسن شاكوش على قضية اتهامه بخطف أبناء عمر جابر: سوء تفاهم

غادة إبراهيم تعترف على الهواء: جوزي خانني مع واحدة أكبر من أمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد تناول الخروب

إحصائية: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا

يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.. مشروب لا تتناوله على الفطار نهائيا.. فيديو