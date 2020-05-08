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سيارات

نصائح هامة يجب اتباعها عند القيادة ليلا

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:52 م
القيادة ليلا
القيادة ليلا
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اشرف عطية

أغلب حوادث السير تحدث ليلا بسبب الانشغال عن الطريق و استخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة و الانشغال بالكاسيت و في بعض الاحيال بالأكل اثناء القيادة مما يهدد سلامة الاخرين من حولك و في هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها اثناء القيادة ليلا

قواعد القيادة الليلية

1- لا تنشغل بغير الطريق. 

2- لا تتجاوز السرعة المقررة.

3- لا تقوم بالرد على الهاتف أثناء القيادة.

4- تجنب الأكل أثناء القيادة. 

5- احرص علي وجود معدات الطوارئ و المثلث و شنطة الاسعافات الاولية و كابل البطارية و الادولات الميكانيكية و مصباح. 

6- تجنب تركيب الزينون و الاضوء المبهرة لكي لا تعيق الرؤية للسيارات المقابلة.

7- تأكد من عمل انوار السيارة وأضواء الانتظار بشكل جيد.

8- اجعل القيادة و الطريق هما محور اهماماتك الوحيد.

9- تجنب القيادة وانت مرهق او تريد النوم.

9 - تذكر دائما ان عائلتك في انتظارك فعد اليهم سالما.

اتباعك للتعليمات السابقة يقيك خطر وقوع حوادث ويضمن لك السلامة ولعائلتك ولسيارتك لان أغلب الحوادث تحدث ليلا و اكثرهم بسبب ارسال رسائل عبر الهاتف المحمول او التحدث فية لذا تجنبه

 


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