نصائح هامة يجب اتباعها عند القيادة ليلا

أغلب حوادث السير تحدث ليلا بسبب الانشغال عن الطريق و استخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة و الانشغال بالكاسيت و في بعض الاحيال بالأكل اثناء القيادة مما يهدد سلامة الاخرين من حولك و في هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها اثناء القيادة ليلا .

قواعد القيادة الليلية:

1- لا تنشغل بغير الطريق.

2- لا تتجاوز السرعة المقررة.

3- لا تقوم بالرد على الهاتف أثناء القيادة.

4- تجنب الأكل أثناء القيادة.

5- احرص علي وجود معدات الطوارئ و المثلث و شنطة الاسعافات الاولية و كابل البطارية و الادولات الميكانيكية و مصباح.

6- تجنب تركيب الزينون و الاضوء المبهرة لكي لا تعيق الرؤية للسيارات المقابلة .

7- تأكد من عمل انوار السيارة وأضواء الانتظار بشكل جيد .

8- اجعل القيادة و الطريق هما محور اهماماتك الوحيد .

9- تجنب القيادة وانت مرهق او تريد النوم .

9 - تذكر دائما ان عائلتك في انتظارك فعد اليهم سالما .

اتباعك للتعليمات السابقة يقيك خطر وقوع حوادث ويضمن لك السلامة ولعائلتك ولسيارتك لان أغلب الحوادث تحدث ليلا و اكثرهم بسبب ارسال رسائل عبر الهاتف المحمول او التحدث فية لذا تجنبه.