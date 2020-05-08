نصائح هامة يجب اتباعها عند القيادة ليلا

أغلب حوادث السير تحدث ليلا بسبب الانشغال عن الطريق و استخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة و الانشغال بالكاسيت و في بعض الاحيال بالأكل اثناء القيادة مما يهدد سلامة الاخرين من حولك و في هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها اثناء القيادة ليلا .
قواعد القيادة الليلية:
1- لا تنشغل بغير الطريق.
2- لا تتجاوز السرعة المقررة.
3- لا تقوم بالرد على الهاتف أثناء القيادة.
4- تجنب الأكل أثناء القيادة.
5- احرص علي وجود معدات الطوارئ و المثلث و شنطة الاسعافات الاولية و كابل البطارية و الادولات الميكانيكية و مصباح.
6- تجنب تركيب الزينون و الاضوء المبهرة لكي لا تعيق الرؤية للسيارات المقابلة.
7- تأكد من عمل انوار السيارة وأضواء الانتظار بشكل جيد.
8- اجعل القيادة و الطريق هما محور اهماماتك الوحيد.
9- تجنب القيادة وانت مرهق او تريد النوم.
9 - تذكر دائما ان عائلتك في انتظارك فعد اليهم سالما.
اتباعك للتعليمات السابقة يقيك خطر وقوع حوادث ويضمن لك السلامة ولعائلتك ولسيارتك لان أغلب الحوادث تحدث ليلا و اكثرهم بسبب ارسال رسائل عبر
الهاتف المحمول او التحدث فية لذا تجنبه.